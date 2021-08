Kukiz: Mam hejt gorszy od Pawła Adamowicza

Po zarządzonej przez marszałek Witek 15-minutowej przerwie, która przeciągnęła się do 2 godzin, i ogłoszonej przez nią reasumpcji głosowanie, Kukiz i dwóch jego posłów zmienili zdanie i zagłosowali za kontynuacją obrad. Tłumaczyli wcześniejsze głosowanie pomyłką. - Przepraszamy, ale przecież nikt nie umarł - mówił wówczas Jarosław Sachajko.

Gramy na głowę Kukiza spadły również ze strony muzyków, m.in. Janusza Panasewicza i Jana Borysewicza, słów krytyki nie szczędził też Jakub Wojewódzki.

Ostre słowa pod adresem Kukiza padły także na jego profilach w mediach społecznościowych oraz w portalach i kanałach telewizyjnych.

Za niektóre z nich Paweł Kukiz żąda publicznych przeprosin. Takich chce od TVN24, które przekazał informację, że polityk poparł PiS w zamian za stanowisko marszałka Sejmu.

Kukiz nie ma zamiaru zgadzać się na rozmowę z TVN24, dopóki nie usłyszy przeprosin, ale do sądu telewizji nie poda.

- A po co? Co to da? Czy zmienię procesem ich mentalność, albo mentalność Romana Giertycha, Radosława Sikorskiego i im podobnych? - mówi w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

Polityk narzeka, że ze strony "piewców miłości i tolerancji" spadł na niego hejt gorszy, niż kiedyś na Pawła Adamowicza. - A portale i TVN, który tak bardzo śmierć Adamowicza przeżywał, tylko ten hejt podkręcają - mówi Kukiz.