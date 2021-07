Jakub Banaś: Jarosław Kaczyński potrzebuje NIK przed wyborami

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie Tadeusz G. oraz społeczny doradca prezesa NIK, prywatnie jego syn Jakub Banaś zostali zatrzymani przez CBA do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku - informuje CBA. Z kolei prokurator generalny wystąpił do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia.

- Zatrzymanie nastąpiło zaraz po wyjściu z kontroli granicznej. Muszę podkreślić, że zachowanie agentów było profesjonalne i kulturalne, od momentu zatrzymania, do momentu wypuszczenia w Białymstoku - mówił w rozmowie z TVN24 Jakub Banaś.

- Zatrzymanie było spektakularne i to jest już zupełnie inna sprawa. Było kilkunastu uzbrojonych funkcjonariuszy na lotnisku. Później jechałem w konwoju czterech samochodów - trzech cywilnych i karetki pogotowia. Czułem się jak Pablo Escobar - dodał.

Jakub Banaś usłyszał m.in. zarzuty wyłudzenia dofinansowania i fałszowania dokumentów, jego żona Agnieszka usłyszała zarzuty współudziału w przestępstwach popełnionych przez męża.

- Podkreślam bardzo mocno, bo to w mediach nie wybrzmiało, że nie przyznaliśmy się do stawianych zarzutów. Postępowanie jest objęte tajemnicą śledztwa. Nie będę komentował zarzutów, ani ich treści. Wszystkie dotacje wykonywaliśmy zgodnie z umowami - powiedział syn szefa NIK.

- Wierzę w sprawiedliwość. Wierzę, że sądy są niezależne, jeszcze. Nie boję się tej sprawy - zadeklarował.

- Zatrzymanie i wniosek o pozbawienie immunitetu mają kontekst polityczny. Tak to trzeba rozpatrywać. Chodziło o to, aby na opozycji wywrzeć presję medialną i moralną, by zagłosowali za ściągnięciem immunitetu. Żeby pokazać, że Banasie to przestępcy - przekonywał Jakub Banaś.

- Marian Banaś jest szefem instytucji, która jest ostatnim bastionem w tym państwie patrzenia władzy na ręce, kontrolowania pieniędzy - mówił. - Jestem absolutnie za tym, aby Marian Banaś zmierzył się z wymiarem sprawiedliwości, ale chodzi o czas. Chodzi też o dobro publiczne. Dla dobra kraju najważniejsze jest, aby pozostał szefem NIK-u - dodał.