Iran. Wybory prawie bez żadnego wyboru

PODGRYZALI SIĘ NIEMIŁOSIERNIE

Raisi ma ledwie trzech rywali, a może nawet tylko dwóch, bo do ostatniej chwili trwał dziwaczny proces wycofywania kandydatur. Ci, co rezygnowali, zazwyczaj ogłaszali, że popierają Raisiego. Wcześniej wielu chętnych na objęcie stanowiska prezydenta odrzuciła zajmująca się oceną kandydatów Rada Strażników. W tym wszystkich, o których można by powiedzieć, że są reformatorami czy liberałami (jak na Iran).

Z tego rozbitego obozu reformatorów, identyfikowanego z Mohamedem Chatamim, który był prezydentem w latach 1997-2005, dochodziły sygnały, że jeżeli już, to poprzeć należy mniejsze zło. Byłego szefa banku centralnego Abdolnasera Hemmatiego.

Choć i on, jak słyszę od wybitnego znawcy Iranu, jest politycznie bardzo konserwatywny, tyle że reprezentuje koła gospodarcze, zwłaszcza te powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji.

Jak wynika ze szczątkowych badań opinii publicznej, Hemmati jest jedynym rywalem Raisiego, który ma szansę zebrać więcej niż jeden czy kilka procent głosów. Ale w jego ostateczne zwycięstwo raczej nikt nie wierzy. Zaskoczeniem byłaby konieczność przeprowadzenia drugiej tury wyborów za trzy tygodnie.

Raisi walczy o to, by wygrać już w pierwszej. W kampanii padały ostre słowa, główni kandydaci, jak mówi znawca Iranu, „podgryzali się niemiłosiernie”. To efekt walki o władzę w elitach Republiki Islamskiej, mało czytelnej dla świata zachodniego.

Prezydent w Iranie stoi na czele rządu, jest osobą numer dwa, nad nim jest najwyższy przywódca, sprawujący urząd dożywotnio. Po dwóch czteroletnich kadencjach nie może już kandydować Hasan Rouhani. On gdy zwyciężał, w tym nad obecnym faworytem Raisim, to uchodził za reformatora. Jednak żadnych reform nie przeprowadził.