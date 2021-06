Poseł KO o nominacji Cieszyńskiego: Kiedyś za zegarek wylatywało się z rządu. Teraz są wagony zegarków

- Premier Morawiecki powołał pana Cieszyńskiego do rządu, natomiast my powołamy go na świadka podczas posiedzenia komisji śledczej, jako pierwszego świadka, żeby odpowiedział za to wszystko - zapowiedział w TVN24 Dariusz Joński.

- Były takie rządy, że minister za to, że zegarka nie wpisał do oświadczenia majątkowego, wylatywał z tego rządu. Tutaj mamy wagony zegarków i nikt ich nie rozlicza - zauważył poseł Koalicji Obywatelskiej, nawiązując podania się do dymisji w 2013 roku Sławomira Nowaka, ówczesnego ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Nowak zrezygnował po tym, jak prokurator generalny poinformował o zamiarze wystąpienia do Sejmu o uchylenie jego immunitetu w celu przedstawienia zarzutów związanych z nieprawidłowościami w oświadczeniach majątkowych.

Zdaniem Jońskiego „jest pełen polityczny parasol ochronny, rozstawiony przez (Jarosława) Kaczyńskiego i spółkę, żeby nikomu się nic nie stało”. - Krótko mówiąc: jeżeli będziecie trzymać język za zębami, to dostaniecie najważniejsze funkcje. A czy się znacie, czy nie - nie ma większego znaczenia. Macie trzymać język za zębami - mówił.

- Ponieważ pan Cieszyński ma ogromną wiedzę, która - uważam - doprowadziłaby do dymisji rządu Morawieckiego, tak pan premier go chwali wniebogłosy i mówi same najlepsze rzeczy i superlatywy, choć ani słowem nie mówi, że jest postępowanie i te wszystkie sprawy, dotyczące wydatków covidowych powinny być rozliczone. Takiej sytuacji nie było, to jest sytuacja bez precedensu. I to tylko pokazuje, po co PiS ma władzę - dzisiaj nie tylko dla władzy i pieniędzy, ale dla wolności. Bo kiedy PiS przestanie rządzić, to wielu z nich straci wolność po prostu - zapowiedział poseł Koalicji Obywatelskiej.