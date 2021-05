Krajowy Plan Odbudowy przyjęty przez rząd, wysłany do KE

"Krajowy Plan Odbudowy przyjęty przez Radę Ministrów. Ma go również już Komisja Europejska" - przekazał w piątek wieczorem w mediach społecznościowych minister.

Wcześniej Waldemar Buda zapowiadał, że w piątek KPO zostanie w sposób nieformalny przedłożony Komisji Europejskiej. Nieformalnie, ponieważ - jak wyjaśniał Buda - Komisja wydłużyła termin na zakończenie prac o dwa tygodnie. – Ten dodatkowy czas to szansa na dyskusje i dialog techniczny z Komisją. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego będzie posiadał mandat do korekt w dokumencie, wynikających z dialogu technicznego - przekazał minister.



Sejm na dodatkowym posiedzeniu 4 maja zajmie się ustawą w sprawie ratyfikacji decyzji o zasobach własnych UE. We wtorek projekt przyjął rząd.

Wcześniej we wtorek doszło do rozmów między klubem Lewicy a premierem Mateuszem Morawieckim na temat poparcia Lewicy dla Funduszu Odbudowy. Po spotkaniu Lewica ogłosiła, że PiS zgodził się na jej postulaty (m.in. sfinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy budowy 75 tys. mieszkań na wynajem oraz przekazanie blisko miliarda złotych szpitalom powiatowym).

Porozumienie Lewicy z obozem rządzącym krytykowali politycy Koalicji Obywatelskiej. - Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że część opozycji zapisała się do rządu - mówił przewodniczący PO Borys Budka.