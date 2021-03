Rzeszów: konwent opozycji. Syria: wyrzut sumienia Zachodu Fot. 1 AdobeStock, fot. 2 YASIN AKGUL / AFP

- Wybory prezydenckie w Rzeszowie to poligon doświadczalny opozycji. Jeśli wygra Konrad Fijołek, łatwiej będzie o zjednoczenie w skali ogólnopolskiej – mówi Michał Kolanko, komentując poparcie PO, PSL, Lewicy i Polski 2050 udzielone aktualnemu wiceprzewodniczącemu rady tego miasta. O fotel prezydenta Rzeszowa walczyć będą również wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł z Solidarnej Polski, obecna wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, mająca poparcie PiS oraz poseł Konfederacji Grzegorz Braun i były poseł Kukiz'15 Maciej Masłowski. Swojego kandydata ma ogłosić również Porozumienie Jarosława Gowina. Dziś mija także 10 lat od wybuchu wojny domowej w Syrii. - Zachodowi, i zapewne sporej części Syryjczyków, nadal trudno sobie wyobrazić, by Syrią rządził przez następne dekady ród Asadów czy jego współpracownicy. Ale nikt nie wie, jak do tego doprowadzić. Bo interwencji nie było i nie będzie – mówi Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego "Rzeczpospolitej".