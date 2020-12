PiS jest spokojne o losy większości w Sejmie

W kuluarach politycy – nie tylko Zjednoczonej Prawicy, ale też opozycji – zastanawiają się, czy Zbigniew Ziobro zdecyduje się na opuszczenie koalicji. Do tej pory Ziobro utrzymywał ostrą linię, dając do zrozumienia, że w grę wchodzi tylko zmiana lub wycofanie samego rozporządzenia, które wprowadza mechanizm wiążący praworządność z unijnym budżetem.

Jak postawa koalicjanta zostanie odbierana w PiS? Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że politycy PiS bardzo spokojnie podchodzą do sygnałów, które wysyła Zbigniew Ziobro i jego ludzie. Większość naszych rozmówców spodziewa się, że w ten czy inny sposób sprawa rozejdzie się bez rządowego przesilenia, a zwycięży polityczny pragmatyzm. – Nie przewiduję tąpnięć w koalicji – powiedział w czwartek pytany o możliwy kolejny poważny polityczny kryzys wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Ale wewnętrzne starcie na prawne i polityczne argumenty trwa. W kuluarach przeciwnicy porozumienia zwracają uwagę na polityczny kontekst i ryzyko dla Zjednoczonej Prawicy, zwłaszcza w świetle reform, które miałyby zostać przeprowadzone do 2023 r. Nasi rozmówcy sceptyczni co do strategii rządu zwracają uwagę, że opóźnienie wejścia w życie mechanizmu np. o dwa lata nie jest satysfakcjonujące dla Polski, bo wybory mają odbyć się w konstytucyjnym terminie dopiero w 2023 roku.