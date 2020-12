Poseł KO: Kaczyński powinien przeprosić Polki, które zostały poniżone

Protesty Strajku Kobiet w Polsce rozpoczęły się po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Zdaniem polityka PO, są one "w sposób bezpośredni" związane z działaniami Jarosława Kaczyńskiego.

Na konferencji prasowej w Sejmie poseł Paweł Olszewski ocenił, że na ulicach miast, w tym Warszawy, policja zachowuje się skandalicznie, w sposób nieadekwatny do sytuacji. - Bezpośrednio za tę całą sytuację odpowiada premier Kaczyński. Chcemy umożliwić panu premierowi zdjęcie z niego odpowiedzialności, pozbycie się go z funkcji wicepremiera ds. bezpieczeństwa - dodał.

- Niestety, PiS robi wszystko, żeby do tej debaty nie dopuścić. Chcą uniknąć odpowiedzialności i odpowiedzi na te kluczowe pytania - ocenił poseł, dodając: - Będziemy te pytania stawiać do skutku.

Jego zdaniem, na te pytania powinien odpowiedzieć podczas debaty nad odwołaniem go z funkcji wicepremier Jarosław Kaczyński.

- To wszystko pokazuje, jak bardzo boją się odpowiedzialności, jak unikają tego, żeby móc powiedzieć Polakom, kto odpowiada w Polsce za bezpieczeństwo - za bezpieczeństwo na ulicach, za bezpieczeństwo zdrowotne; kto chroni Polaków w szpitalach? Komu podlega polska policja? Czy policja wykonuje decyzje ministra, komendanta czy wicepremiera? - mówił Kropiwnicki.

Polityk dodał, że na 4 grudnia planowane jest posiedzenie. - Zapowiedzi frakcji rządzącej mówią o tym, że nie będzie on (wniosek ws. Kaczyńskiego - red.) również rozpatrywany na tym posiedzeniu - zaznaczył.

Poseł Robert Kropiwnicki oświadczył, że regulamin Sejmu stwierdza, iż wotum jest rozpatrywane nie wcześniej niż po siedmiu dniach na kolejnym posiedzeniu od dnia złożenia wniosku. - Wniosek złożyliśmy 20 listopada - powiedział podkreślając, że po 27 listopada wniosek powinien być natychmiast rozpatrywany, ale 28 listopada odpowiedni punkt nie został wprowadzony do porządku obrad.

- Uważamy, że Kaczyński powinien mieć odwagę wyjść i powiedzieć Polakom, że on za to wszystko odpowiada i przeprosić posłanki, które zostały poniżone, Polki, które zostały poniżone i wszystkich Polaków, których atakowała polska policja w ostatnich tygodniach - oświadczył poseł Platformy. Wyraził oczekiwanie, że wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera Kaczyńskiego zostanie wprowadzony do porządku obrad Sejmu i że prezes PiS odpowie na stawiane przez KO pytania.

- Polacy potrzebują tej prawdy - ocenił.

- Wiemy, że te wszystkie brutalne ataki policji zaczęły się po wystąpieniach Kaczyńskiego, że to Kaczyński dał sygnał do brutalnych, ostrych działań policji pod pretekstem najpierw ochrony kościołów, a później tak naprawdę pod pretekstem ochrony siebie. A gdy było groźnie, to sam kazał się ewakuować i wyjechał w kamizelce kuloodpornej z Warszawy - a z Polski myślę, że za czas jakiś - powiedział poseł Kropiwnicki.

Odniósł się w ten sposób do doniesień "Gazety Wyborczej", wedle której w czasie protestów pod domem Jarosława Kaczyńskiego prezes PiS został ewakuowany przez ochraniających go ludzi.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska zdementowała te twierdzenia informując, że 30 października podczas demonstracji prezes PiS był w domu. "Doniesienia o wyjeździe poza Warszawę i kamizelce kuloodpornej są wierutną bzdurą. Przestańcie kłamać!" - napisała w mediach społecznościowych.