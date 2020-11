W Sejmie rozmowy Zgorzelskiego z Kołodziejczakiem

Jak słyszymy, tematem spotkania była sytuacja na wsi, plany na przyszłość oraz wyciągnięcie wniosków z wydarzeń ostatnich miesięcy. W kuluarach Sejmu tematem caly czas jest to, czy PiS powróci do tematu ustawy o ochronie zwierząt. Mówi się, że bardzo naciska na to komisarz rolnictwa, Janusz Wojciechowski. - Budujemy Polskę po PiS-ie, budujemy perspektywę kraju "za wielkim miastem", gdzie ludzie nie będą ze sobą skłóceni i nie będą patrzeć na siebie wilkiem - mówi nam wicemarszałek Sejmu Zgorzelski. Jak dodaje, wieś musi stać się źródłem impulsów rozwojowych na cały kraj.

