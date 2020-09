Europoseł PiS: Trzeba oddać hołd Lechowi i Jarosławowi Kaczyńskim

- Pani Róża Thun jest tutaj na lewej flance politycznego myślenia, jeśli chodzi o przyszłość Polski oraz Europy, szczególnie Polski. Nie jestem w żaden sposób zaskoczony, jest to kolejne zachowanie, kolejna postawa, kolejny donos (to jest absolutnie odpowiednie słowo), który ma na celu powstrzymać rozwój wielkiej Polski - powiedział.

Budowa kanału żeglugowego ma potrwać do 2022 r. Nowa droga wodna ma umożliwić Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem Cieśniny Piławskiej, kontrolowanej przez Federację Rosyjską.

"Przekop Mierzei Wiślanej to zagrożenie dla Bałtyku, temat palący nie tylko dla Polski" - napisała na Twitterze europosłanka PO Róża Thun, informując, że zorganizowała spotkanie z komisarzem ds. środowiska Virginijusem Sinkevičiusem. Stwierdziła, że "zdecydowane działania są konieczne do ochrony natury i odwrócenia procesu degradacji ekosystemów".

- Idea wielkiej Polski była postrzegana przez wielu ludzi w bardzo zawężony sposób, czyli miała ograniczać się do wielkiej Polski w granicach Polski. Nie o to chodzi. Chodzi o to, aby wykorzystywać nasze położenie geopolityczne - dodał.

Poseł zwrócił uwagę, że nie słyszał, by jakikolwiek polityk Platformy Obywatelskiej próbował blokować budowę gazociągu Nord Stream 2. - Kiedy powstaje niemiecko-rosyjski potężny biznes, który z biznesem de facto ma mniej wspólnego niż ze straszakiem gazowym, nikt z Platformy nie reaguje. Kiedy wielka Polska wykorzystuje swój potencjał i ma być wielką Polską poprzez Port Komunikacyjny, poprzez przekop Mierzei, poprzez wszystkie elementy, które obiecaliśmy i które realizujemy, jest natychmiast atak na polski rząd i na polskie interesy. To też jest bardzo symboliczne - powiedział.

"Kaczyńskim należy się hołd i podziękowanie"

Zdaniem Tarczyńskiego, politycy Platformy Obywatelskiej jeśli chodzi o polskie kopalnie i bezpieczeństwo energetyczne "zawsze byli przeciwko, zawsze działali na zasadzie osłabienia Polski".

- To jest bardzo istotne. Dlatego uważam, że należy się ogromny szacunek, wielkie podziękowanie i pokłon za wszystko, co w swoim życiu zrobił śp. prezydent Lech Kaczyński. Bo jeżeli chodzi o Trójmorze, to była idea, która powróciła właśnie dzięki prezydentowi Kaczyńskiemu. Oddaję mu hołd za wszystko, co zrobił dla Polski, poprzez swoje życie i poprzez swoją prezydenturę - oświadczył w TVP Info europoseł.

- Teraz podobnie, a właściwie tak samo, pracuje i służy prezes Jarosław Kaczyński. Obydwaj byli wyśmiewani - mówię o tym nie bez przyczyny. Trzeba im oddać hołd, bo prezydent Kaczyński oraz Jarosław Kaczyński to ludzie, którzy wdrożyli ideę, której nie ma po stronie liberałów. To jest bardzo ważne, dlatego o nich mówię. Należy im się hołd i podziękowanie, ponieważ to co zrobili zostanie na dziesięciolecia i będzie bezpieczeństwem dla przyszłych pokoleń - dodał Dominik Tarczyński.