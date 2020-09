Praca zdalna na wniosek pracownika. Minister Maląg o planach rządu

- Na przykładzie funkcjonowania zarówno administracji, ale także firm praca zdalna zdała egzamin - oceniła minister w Radiu Plus. - Dlatego też pracujemy nad tym, aby na stałe do Kodeksu pracy to rozwiązanie zostało wpisane - dodała.



Pytana o dotyczące pracy zdalnej planowane zmiany w Kodeksie pracy minister rodziny, pracy i polityki społecznej powiedziała, że wizją rządu jest, by zmiany były wypracowane wspólnie ze stronami społeczną i pracodawców. - Dlatego też zwróciliśmy się do zespołu prawa pracy w Radzie Dialogu Społecznego z propozycją wypracowania wspólnego rozwiązania, które pogodzi interesy pracowników i pracodawców - zaznaczyła.

