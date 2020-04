Polityczne polowanie na Mosbacher

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, Robert Winnicki, jeden z liderów Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego, wysłał w sprawie Mosbacher interpelację do premiera. Oprócz spotkań w KPRM i przy Parkowej pyta też o rozmowy telefoniczne z ambasador USA i jej spotkania z innymi ministrami. Stawia też pytania o to, czy przedstawiciele ambasady USA przekazywali propozycje konkretnych zapisów w aktach prawnych oraz jakie przepisy zostały zmienienie pod naciskiem ambasady lub rządu USA.

Robert Winnicki mówi, że zdecydował się wysłać interpelację, bo wokół rozporządzenia toczy się „dziwna gra”. – Zależy mi na dywersyfikacji, jeśli chodzi o dostarczanie technologii – mówi. Dodaje, że nie ma pretensji do ambasady, która dba o interesy firm z kraju, który reprezentuje. – To jest ich zbójeckie prawo. Gorzej jest, gdy okazuje się, że mamy rząd, który natychmiast sprężynuje pod wpływem takiego lobbingu – uzasadnia.

Zauważa, że to nie pierwszy raz, gdy Georgette Mosbacher posądzana jest o prowadzenie lobbingu w rządzie PiS. Np. przed rokiem „Do Rzeczy” ujawniło pismo Mosbacher do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie stacji TVN. Z kolei „Fakt” pisał o interwencji dotyczącej leków firmy Roche i działalności Ubera w Polsce.

W rozmowie z Polsat News, pytana o naciski na polski rząd, Mosbacher odpowiedziała: „cóż, to moja praca”. – Moją pracą jest także zapewnienie, by amerykańskie firmy, inwestujące w Polsce 43 miliardów dolarów, były uczciwie traktowane. Na tym samym poziomie, co inne. I będę tę pracę kontynuowała – wyjaśniała.

Naciskom pani ambasador poświęcona jest nawet specjalna strona internetowa: lobbingmosbacher.pl. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że twórcy strony są związani ze środowiskiem Konfederacji.