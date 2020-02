Dominik Tarczyński stracił mandat posła. Zasiądzie w Parlamencie Europejskim

Dominik Tarczyński będzie 52. europosłem z Polski. Został wybrany do PE w 2019 r. jednak z uwagi na opóźnienia w procesie wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, objęcie przez niego mandatu zostało zawieszone.

W październiku 2019 r. polityk uzyskał 8186 głosów w wyborach do Sejmu i zdobył mandat posła z okręgu nr 33 (Kielce). W związku z tym pojawiły się wątpliwości, czy Tarczyński może zasiąść w Parlamencie Europejskim.

"Ustanowiony w prawie europejskim zakaz łączenia mandatu członka Parlamentu Europejskiego z członkostwem w parlamencie krajowym wiąże osoby, które uzyskały mandat posłów do PE od momentu objęcia przez nich tych mandatów. Wynika z tego, że skoro w okresie poprzedzającym brexit poseł Tarczyński nie jest - w rozumieniu prawa UE - posłem do PE, a tym bardziej nie objął tego mandatu, to nie mają do niego zastosowania zakazy unijne" - wyjaśniło w sobotę CIS dodając, że zakazy ustanowione w prawie krajowym, w tym zakaz łączenia mandatu poselskiego z mandatem posła do PE, "zostały ustawowo zawieszone" na czas brexitu.