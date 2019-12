Noworoczne życzenia Tuska: Uśmiechnij się, Jarosławie

Były premier dołączył też dopisek. - Po raporcie Anodiny przerwałem urlop natychmiast, chociaż też kocham narty - stwierdził. W styczniu 2011 roku Tusk jako premier po dwóch dniach przerwał swój narciarski urlop we Włoszech i wrócił do Warszawy, w związku z ogłoszeniem przez MAK raportu w sprawie katastrofy Tu-154.

- Kto wie, może przed nami też piękne lata dwudzieste? Życzę tego wszystkim bez wyjątku. Uśmiechnij się, Jarosławie, o północy - wzniosę wtedy toast też za twoje zdrowie - napisał Tusk, adresując ostatnie zdanie do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Słowa Tuska to komentarz do milczenia Andrzeja Dudy w sprawie serii kontrowersyjnych wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina. Jak informowały media, przed świętami prezydent z rodziną wybrał się do Wisły, gdzie znajduje się jedna z rezydencji głowy państwa.

W poniedziałek europoseł Adam Bielan pytany był w Polsat News o to, kiedy głos w tej sprawie zabierze prezydent Andrzej Duda. - W tego rodzaju stosunkach dyplomatycznych nie musimy reagować z dnia na dzień. Mamy w Europie okres świąteczno-noworoczny - odpowiedział. - Jestem przekonany, że zaraz po przerwie, która w Polsce kończy się po 6 stycznia, prezydent zabierze głos - dodał.

Inne zdania jest inny europoseł, Witold Waszczykowski. Według niego prezydent Duda „nie powinien się włączać” w sprawie oskarżeń Władimira Putina wobec Polski i jej roli w II wojnie światowej. - Gdyby prezydent Putin wystąpił z jakimś aktem oficjalnym, wtedy oczywiście prezydenckie oświadczenie mogłoby być - zaznaczył.

Dowiedz się więcej: Waszczykowski: Słowa Putina? Duda nie powinien się włączać