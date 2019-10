Wałęsa: Poparłem i popieram PO. Chciałem pomóc PSL

"Nie atakowałem PO, natomiast wykazywałem jak doszło do popierania PiS" - dodał nawiązując do swojego niedzielnego wystąpienia na konwencji Koalicji Obywatelskiej, w którym krytykował błędy popełnione przez Platformę w ostatnich latach.

"Widząc problemy PSL chciałem podać im pomoc. To są prawdziwe motywy moich poczynań" - dodał Wałęsa.

Wpis ma związek z wtorkową publikacją na oficjalnym profilu Wałęsy na Facebooku. "Chcę wesprzeć Kosiniaka–Kamysza!" - napisał Wałęsa. "Nie mogę sobie wyobrazić, by tak zdolny polityk jak Kosiniak-Kamysz,

jak i ludzie wsi (...) nie mieli miejsca w parlamencie" - dodał. We wpisie poprosił też o zwolnienie go ze zobowiązania do głosowania na PO, jakie wcześniej złożył.

Wpis był widoczny na oficjalnym profilu Wałęsy na Facebooku przez kilka godzin, po czym został usunięty. Wcześniej m.in. prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Wałęsa powinien najpierw przeprosić za swoje słowa o Kornelu Morawieckim. Z kolei wiceprezes PSL, Krzysztof Hetman podkreślał, że PSL nie zabiegał o poparcie Wałęsy.

- W środku stanu wojennego atakują nas ze wszystkich stron, a on, kozak, zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada, proszę panów! Zdrajca! Taka jest prawda - mówił Lech Wałęsa o zmarłym w poniedziałek Kornelu Morawieckim, na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie.