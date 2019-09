PSL wzywa Schetynę do wycofania poparcia dla Klaudii Jachiry

Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o odpowiedzialn - Nie będzie normalnie dopóki nie zatrzymamy fali hejtu. Spór może byc ostry ale w granicach przyzwoitości. Oczekujemy od Grzegorza Schetyny wycofania poparcia dla pani Jachiry. To jest szkodliwe dla całego życia publicznego. Oczywiście swoja cegiełkę do tego dokłada również telewizja rządowa i tutaj również prezes Kaczyński ma wpływ, żeby zatrzymać to, co się dzieje w przestrzeni publicznejTrzeba prawdziwej dobrej woli - mówił prezes PSL.



Od Klaudii Jachiry odcięli się już ważni politycy PO. Sławomir Nitras w tym tygodniu przeprosił za jej happening pod pomnikiem Armii Krajowej. I przyznał, że powinna zostać skreślona z listy PO. Tymczasem sztabowcy wielu komitetów zastanawiają się, czy w tej kampanii będzie "efekt Jachiry".



Więcej o tym politycznym sporze w piątkowej "Rzeczpospolitej". ości liderów dwóch największych komitetów.

