Leszek Miller nie zagłosowałby na Roberta Biedronia. Woli Donalda Tuska

Na uwagę, że jego słowa mogą nie spodobać się Biedroniowi lub szefowi SLD Włodzimierzowi Czarzastemu, Miller zaznaczył, że mówi to, co czuje. - Poza tym, nie słyszałem o żadnych ustaleniach dotyczących kandydata na prezydenta. Nie było żadnych konsultacji - podkreślił.

"Program 'samolot plus' może zaszkodzić PiS-owi"

Były premier był też pytany o szanse opozycji w jesiennych wyborach parlamentarnych.

- Będzie trudno, ale nie jest tak, że PiS musi wygrać. Może przegrać - ocenił. - Jest pewien fakt, który może rzutować na gorsze notowania PiS-u. To jest program "samolot plus", czyli afera marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, jeżeli oczywiście zostanie to przez opozycję dobrze rozegrane. - dodał. Jego zdaniem, sprawa lotów marszałka Sejmu może mieć podobny wpływ na notowaniu PiS-u jak sprawa nagród dla członków rządu za czasów Beaty Szydło.

- Elektorat PiS-u jest w stanie znieść wiele i oczywiście nie jest wrażliwy na to, co się dzieje w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym, jak wygląda przestrzeganie procedur parlamentarnych, ale jeżeli widzi, że stanowiska państwowe są wykorzystywane do takiej ordynarnej, bezczelnej prywaty, to tam się coś dzieje w tym elektoracie. Że to przecież miała być praca, umiar i pokora. A tutaj nie ma ani umiaru, ani pokory, ani pracy - mówił Leszek Miller.

Jego zdaniem, wyborcy PiS-u myślą: "nasi ulubieńcy mają sporo za uszami, zawłaszczają pieniądze, chcą się nachapać, ale dzielą się i dopóki to robią, to jesteśmy im w stanie dużo wybaczyć". - Czyli to jest taki Janosik połączony z Robin Hoodem. Ale to wszystko ma granice oczywiście. I sprawa Kuchcińskiego może mieć znaczenie w kampanii wyborczej - ocenił gość programu #RZECZoPOLITYCE.

Leszek Miller ocenił, że nieobecność Marka Kuchcińskiego na obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego świadczy o tym, że w PiS-ie jest w sprawie marszałka "bardzo gorąco", a Kuchciński boi się reakcji opinii publicznej.