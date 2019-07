PSL w koalicji z PiS? Janusz Piechociński: Odwrócenie uwagi

- To jest bardzo skuteczna metoda, żeby odwrócić uwagę od tego, co jest istotą polityki – stwierdził Janusz Piechociński w programie "Onet Rano". - Po wielkim transferze socjalnym, który dał głosy, znajdujemy się w bardzo poważnym, nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym z wielkimi konsekwencjami. To spowolnienie podtrzymywane jest w ten sposób, że sięgamy do resztek rezerw - dodał.

Czytaj także: Janusz Piechociński: W obywatelach uruchomiono gen destrukcji