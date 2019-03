Kuchciński nie dał zgody na rozdanie posłom Deklaracji LGBT+ Fotorzepa, Jerzy Dudek

Posłanka Nowoczesnej Monika Rosa wystąpiła do Marszałka Sejmu z wnioskiem o rozdanie posłom Deklaracji LGBT+. Jej zdaniem wielu posłów PiS nie zapoznało się do tej pory z dokumentem. Zdaniem Kancelarii Sejmu nie ma uzasadnienia do rozdawania politykom dokumentu.