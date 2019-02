Ryszard Petru: Odejdę z polityki, jeśli jesienią nie będę rządził

Lider partii Teraz! poinformował, że odejdzie z polityki, jeśli po jesiennych wyborach dostanie się do Sejmu, ale nadal będzie w opozycji.

Ryszard Petru swoją deklarację złożył w rozmowie z RMF FM. - Mam 47 lat i nie ma sensu przez kolejne 4 lata nie mieć wpływu na rzeczywistość. My chcemy wchodzić do Sejmu, który obali PiS, a nie Sejmu, który będzie się przyglądał jak PiS niszczy państwo - powiedział lider partii Teraz!



Pytany, czy zamiera startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego powiedział, że "żadnych decyzji by w tym momencie nie ogłaszał, bo nie ma decyzji PSL-u, czy wchodzi do Koalicji Europejskiej" Dodał, że na tę chwilę "wszystko jest możliwe".



W tym tygodniu Petru ogłosił, że dołącza do Koalicji Europejskiej. - Nie zgadzamy się na to, aby Polska tkwiła na peryferiach Unii Europejskiej i pozostała na stałe w grupie państw drugiej prędkości - mówił.

- Nie kryjemy różnic programowych. Jesteśmy różni, bo różne są poglądy naszych wyborców. Ale nie czas na podziały, gdy w Brukseli mogą reprezentować nas ludzie, którzy obrażają Europę i europejskie wartości - dodał. Czytaj więcej