Sondaż na zlecenie PE: 40 proc. poparcia dla PiS

Parlament Europejski rozpoczął cykliczne publikowane sondaży dotyczących podziału mandatów po wyborach europejskich. Prognozy oparte są na badaniach krajowych. Wynik z Polski wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 40 proc. głosów.

Parlament Europejski do końca kwietnia co dwa tygodnie będzie publikował prognozy podziału mandatów. W maju sondaż będzie publikowany co tydzień.

W sondażu dotyczącym Polski na prowadzeniu jest Prawo i Sprawiedliwość, na które głos chce oddać 40 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska z wynikiem 32,7 proc. głosów. Trzecie miejsce zajęła Wiosna. Partię Roberta Biedronia popiera 7,1 proc. respondentów.

6,7 proc. ankietowanych wskazało SLD, 4,5 proc. PSL, 4,2 proc. Kukiz'15, 2,2 proc. koalicję Wolność i Ruch Narodowy, a 1 proc. Partię Razem. Inne partię wskazało 1,6 proc. osób.

Sondaż został przeprowadzony przez agencję Kantar Public na zlecenie Parlamentu Europejskiego.

Pełen raport dostępny jest pod tym adresem