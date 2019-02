Politycy komentują konwencję Roberta Biedronia. "To cywilizacja śmierci"

Robert Biedroń przedstawił założenia swojej nowej partii Wiosna. Plany byłego prezydenta Słupska oceniają inni politycy.

- Polska potrzebuje świeżości, Polska potrzebuje wiosny. To my zrobimy tę wiosnę! My jesteśmy tą wiosną, tą świeżością, którą wniesiemy do polskiej polityki - mówił na konwencji partii Wiosna Robert Biedroń.

Na warszawskim Torwarze Biedroń zaprezentował główne postulaty swojej partii oraz osoby, które będą współtworzyły nowe ugrupowanie.

Plany Biedronia komentowali na Twitterze politycy innych partii.

"Jeżeli ktoś nie chce wojny polsko-polskiej, to powinien być otwarty na dialog z innymi partiami opozycji demokratycznej. Nie da się w Polsce, w obecnej sytuacji być poza polityką. Nie dziś" - napisała liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

"PO konwencji Biedronia: bratobójcza bitwa na opozycji rozpoczęta. Festiwal obietnic,pomijając ich treść-wszystko można obiecać słowa,słowa,słowa. Żeby być wiarygodnym trzeba pokazać konkrety.Spór światopoglądowy to nie propozycja.Dobra zmiana dla PL to nie spór na światopogląd" - uważa rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

"Polityka zagraniczna tak jakby na poziomie ciężkiej, mroźnej zimy u Biedronia" - ocenił poseł Michał Stasiński z PO.

"Chcemy wspólnoty dlatego pójdziemy sami. Takie przesłanie przebija z konwencji" - podsumował Sławomir Potapowicz z Nowoczesnej.

"Robert Biedroń najpierw zapowiada zagwarantowanie praw zwierząt i drzew, później mówi o pozwalaniu na zabijanie nienarodzonych dzieci. To nie jest cywilizacja europejska. To cywilizacja śmierci. Powtarzam, tegoroczne wybory to będzie zderzenie tych cywilizacji" - skomentował sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker.

"Wiosenny R.Biedroń na swym zjeździe jak F.Castro. Mówi długo i z głowy. Tęczowo, ckliwie i nienawistnie. Będzie lewacki terror. Po swym zwycięstwie wywróci Polskę do góry nogami. Mamy się bać. Dziś w PL „mroźna zima”, ale on już urządzi nam „świeżą wiosnę” Groził" - napisała posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.

"Jak szybko zaczął tak szybko skończy. Ścieżki przetarł już Ryszard Petru więc będzie mu łatwiej. Nie ma to jak iść z hasłem odpartyjnienia Państwa, zakładając jednocześnie partię. Nowoczesna bis" - uważa Łukasz Rzepecki.

"Ok. milion zł. kosztuje konwencja R. Biedronia na Torwarze. Kto to sfinansował? Skąd pochodzą środki na ten cel? Czy R. Biedroń odpowie na te pytania?" - pytał Stanisław Gawłowski.