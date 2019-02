Wybory do PE: Szeroka Koalicja Europejska wygrywa z PiS

Zjednoczona opozycja pokonałaby Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych dla Radia ZET Koalicję Europejską wskazało 42 proc. ankietowanych.

W ubiegłym tygodniu PO, wraz z byłymi premierami i szefami MSZ, zainicjowała kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego.

Apel byłych premierów – w tym Marka Belki i Leszka Millera – o budowę wspólnej listy opozycji do Parlamentu Europejskiego to pierwszy nowy pomysł PO na kampanię europejską. Koalicja Obywatelska odchodzi do lamusa.

Jeśli opozycja (PO, Nowoczesna, SLD i PSL) wspólnie wystartowałaby w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, to mogłaby pokonać Prawo i Sprawiedliwość. W sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) taka, szeroka Koalicja Europejska zdobyła 42,07 proc. głosów.

Prawo i Sprawiedliwość wskazało 37,59 proc. ankietowanych. Na trzeci miejscu znalazła się partia Roberta Biedronia. Na Wiosnę chce zagłosować 8,33 proc. respondentów.

Pięcioprocentowego progu nie przekroczyły pozostałe formacje.

PiS może wygrać, jeśli nie dojdzie do zjednoczenia opozycji. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 36,75 proc. głosów, PO 31,58 proc., a Wiosna 9,80 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 31.01 – 06.02.2019 roku. na próbie 1000 dorosłych Polaków.