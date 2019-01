Gowin: Musimy wystrzegać się arogancji i chciwości

- Nie popadamy w triumfalizm. Wiemy, że popełniamy błędy, że musimy wystrzegać się arogancji i chciwości - mówił w trakcie przemówienia inaugurującego konwencję partii Porozumienie Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki.

W trakcie konwencji prezentowany jest m.in. program Energia Plus, plan dla średnich miast oraz strategia europejska. W konwencji, wbrew zapowiedziom, nie bierze udział prezes PiS Jarosław Kaczyński, który ma borykać się z kłopotami zdrowotnymi. - Życzymy, by szybko pokonał wirusa - mówił Gowin w trakcie konwencji w Krakowie. - Droga do kolejnych zwycięstw Zjednoczonej Prawicy wiedzie przez jedność. Ale ważny jest też pluralizm - podkreślał lider Porozumienia.

Poniżej dalsza część artykułu

Gowin mówił, że dla kolejnego zwycięstwa wyborczego istotne jest sięgnięcie do elektoratu w średnich miastach. - Wierzę głęboko, że nasze propozycje umieszczone na sztandarach całej Zjednoczonej Prawicy przekonają do nas nowe grupy wyborców, przede wszystkim wyborców z dużych, średnich i małych miast, bo to w miastach tkwi energia, którą chcemy wyzwolić - podkreślał.

Wicepremier wielokrotnie mówił też o wolności. - Wolność to znoszenie barier, to ułatwienia dla gospodarki, to szersza autonomia uczelni, to uwolnienie polskich przedsiębiorców, którzy tworzą energię małych i średnich, dużych miast. Pora uwolnić energię miast. Kraków to niestety też smutny symbol. Kojarzy się ze smogiem. Potencjał zmiany nie jest wykorzystywany w pełni. OZE są coraz ważniejszym elementem systemu energetycznego w Polsce. Porozumienie zaproponuje dziś nową inicjatywę - program Energia Plus. Ten program jest szansą dla każdego obywatela, by każdy stał się częścia rzeczywistej zmiany energetyki - mówił Gowin.

Gowin przypomniał też o jednej z akcji, z którą startowała jego partia, o projekcie "Godzina dla Polski". - Tak jak kiedyś apelowaliśmy o godzinę dla Polski, teraz z Krakowa apelujemy o porozumienie dla Polski, które uwolni energię Polaków, miast, Polski oraz Europy - podkreślał.