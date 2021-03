Chiny: Burza piaskowa w Pekinie. Największa od dekady

Koncentracja w powietrzu cząsteczek pyłu PM2.5 osiągnęła z kolei poziom ponad 300 mg na m3, znacznie przekraczając chińską normę dla tych cząsteczek wynoszącą 35 mg na m3.

Pekin doświadcza burz piaskowych w marcu i kwietniu w związku z bliskością pustyni Gobi, a także wylesianiem dużych połaci w północnych Chinach.

W ostatnich latach w Chinach prowadzi się intensywne działania mające na celu ponowne zalesianie dużych powierzchni kraju.

Beijing and other parts of northern China hit by biggest sandstorm in 10 years; at least 6 dead, 81 missing in neighboring Mongolia pic.twitter.com/rlJa0stgRf