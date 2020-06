+38 stopni Celsjusza za kręgiem polarnym. Nieoficjalnie: Rekord

Pomiar musi jeszcze zostać zweryfikowany, ale wygląda na to, że temperatura przekroczyła w Wierchojańsku aż o 18 stopni Celsjusza średnią dzienną temperaturę czerwca w tym mieście.

Jak zauważa BBC chociaż gorące lata nie są niczym nadzwyczajnym w rejonie kręgu polarnego, to jednak w ostatnich miesiącach temperatury są tu wyjątkowo wysokie.

Temperatura w tym rejonie ma rosnąć dwa razy szybciej niż wynosi średni wzrost temperatury dla całego świata.

W Wierchojańsku mieszka ok. 1300 osób. Klimat w tym mieście jest ekstremalny - w styczniu średnia temperatura wynosi tam -42 stopnie Celsjusza, w czerwcu średnia to plus 20 stopni.

W marcu, kwietniu i maju tego roku - jak podaje BBC - za kręgiem polarnym notowano średnie temperatury o ok. 10 stopni Celsjusza wyższe od normy.

Na początku czerwca w niektórych miejscach na Syberii termometry pokazywały 30 stopni Celsjusza.