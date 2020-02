Sztorm Dennis w Szwecji: Deszczu w dobę tyle co w miesiąc AFP

Szwedzka agencja meteorologiczna SMHI poinformowała o pierwszym stopniu zagrożenia (w skali od jednego do trzech, gdzie trzy to zagrożenie najpoważniejsze) z powodu silnych podmuchów wiatru, które w poniedziałek mają nawiedzić regiony Värmland, Örebro, Västra Götaland, Halland, Blekinge i większość regionów Skania i Smalandia. W związku ze sztormem Dennis kraj zagrożony jest też powodziami. t 50 mm deszczu - to tyle, ile średnio spada w tych miejscach przez cały luty - informuje thelocal.se.