Oglądamy najdziwniejszy kryzys polityczny w historii III RP

Widok funkcjonariusza pryskającego gazem w twarz posłance Barbarze Nowackiej jest sugestywnym symbolem przemocy policji i wymaga wyjaśnienia. Ale opowieści o napaściach na „pokojowe zgromadzenia” tchną naiwnością. Zgodnie z uchwalonym przez Sejm prawem ograniczającym zgromadzenia do pięciu osób tych ludzi nie powinno tam w ogóle być, zwłaszcza posłów. Warto, by Nowacką o to przynajmniej zapytać

ASSOCIATED PRESS/East News, Czarek Sokołowski