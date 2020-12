Bogusław Chrabota: Smutny przypadek europosła Szajera

Historia europosła Józsefa Szájera jednych dziko cieszy, innych smuci. Oto przyłapany w Brukseli na udziale w gejowskiej orgii wysoki przedstawiciel rządzącej prawicy, prawa ręka Viktora Orbána, przykładowy homofob i autor zapisu w węgierskiej konstytucji o małżeństwie jako wyłącznym związku mężczyzny i kobiety, zostaje uznany za podręcznikowy przykład Himalajów hipokryzji w polityce, zakłamania, dwulicowości, a nawet czegoś więcej.

Ma być ilustracją, że najciemniej jest pod latarnią, złodziej o kradzieży krzyczy najgłośniej, a podpalacz pierwszy leci do walki z pożarem. Może i tak, trudno powiedzieć. Nie znam Szájera i nie mam ochoty go poznawać. Podobnie jak setek innych działaczy Fideszów, Frontów Narodowych czy AfD. Nie mam też potrzeby studiowania jego biografii, skrupulatnego weryfikowania, czy gejem był od zawsze, czy może to jakieś ostatnie, brukselskie fiksacje. To nie ma żadnego znaczenia. Interesuje mnie coś zupełnie innego. Zbiorowa tożsamość, która zabija indywidualne wybory, ludzkie osobowości, a nawet język.

Wydawać by się mogło, że system demokratyczny, w którym żyjemy, w przeciwieństwie do totalitaryzmu zostawia dość szeroką przestrzeń na ekspresję wolności osobistej. Już nikt nie karze za homoseksualizm, nie pali się na stosie za ateizm, do parlamentu można wejść bez matury, a prezydentem może być człowiek przyłapany na kłamstwie. Skończyła się epoka cenzusów, a gr...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ