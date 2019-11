Fotel na biegunach pamięci

Wyobraźmy sobie odkrycie: kto w stanie deprywacji sensorycznej (odcięcia od bodźców) wraca pamięcią do zapisanego w pamięci wspomnienia, a dodatkowo przyjmie pewne substancje wspomagające, po czym obniży akcję swego serca poniżej progu umieralności, ten osiągnie efekt przerzutni w czasie. Poddany takim katuszom człowiek znajdzie się migiem wewnątrz tego wspomnienia. Niezbędny jest jeszcze skomplikowany fotel pamięci – wszystko to razem działa jak wehikuł czasu.

Fotel pamięci to nie zabawka, można go traktować jako potencjalnie niebezpieczny, a nawet jako broń o masowym zasięgu, gdyż rozszczepia główną strugę czasu na poboczne i umożliwia korektę rzeczywistości. Jest i zła wiadomość: każde z czasowych odgałęzień prowadzi do globalnego konfliktu z zagładą ludzkości w finale.









Powieść „Rekursja" Blake'a Croucha przypomina nieco „Mroczną materię", poprzednią książkę tego autora wydaną w Polsce. Tam także dochodziło do rozszczepienia czasu, a groza polegała na ukazaniu rzeczywistości panującej w niektórych z tych odnóg. Tym razem sprawcy pragną z całej siły odwrócić skutki swego czynu – w tym celu wielokrotnie cofają się w przeszłość. Stąd bierze się tytuł książki, „Rekursja" oznacza właśnie cofanie się, powrót po własnych śladach.

„Rekursja" nie jest może tak dobra jak „Mroczna materia", korzysta z ogranego pomysłu, ale amatorzy fantastyki będą zadowoleni. Akcja prze do przodu,...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata 2020 już w sprzedaży E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ