O polskości wirtualnie materiały prasowe

Katarzyna Płachta

Rzadko zdarza się, by w jednym miejscu zgromadzono tyle dzieł najwybitniejszych polskich malarzy. Matejko, Wyspiański, Mehoffer, Boznańska – to tylko niektóre nazwiska artystów, których obrazy zebrano na wystawie „Polska. Siła obrazu" zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie. I choć wyjątkowa sytuacja zmusiła instytucję do przeniesienia ekspozycji do internetu, to efekt jest niesamowity.