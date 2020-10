Robert Mazurek: Marcin, odkurzasz ty Fotorzepa/ Robert Gardziński

Zawsze było niesprawiedliwie, a sprawiedliwie rozumieliśmy jako po równo. Bo trzeba państwu wiedzieć, iż przed każdymi świętami byliśmy z bratem zmuszani do niewolniczej pracy i musieliśmy sprzątać mieszkanie, przy czym brat mej osoby kontestował każdy proponowany podział obowiązków jako korzystny dla mnie. Umyśliłem więc, że jeden odkurza, drugi wyciera kurze, i wybieraj, co chcesz robić, możesz wybrać to lżejsze. To też było dla niego niesprawiedliwe i nie do zaakceptowania, dla mnie zaś była to pierwsza lekcja, iż logiki czy konsekwencji w rozumowaniu na świecie nie uświadczysz.