Elsevier konta naukowcy. Bunt amerykańskich uczonych

Uczeni wypowiadają posłuszeństwo wydawcom specjalistycznych, prestiżowych pism naukowych. Zanosi się na prawdziwą wojnę.

Sektor publikacji naukowych jest jednym z najbardziej opłacalnych na świecie. Jednocześnie jest szeroko krytykowany w środowiskach badaczy, na uniwersytetach, w instytutach, laboratoriach, obserwatoriach astronomicznych. Są to abonenci wydający ciężkie miliony na publikacje naukowe. Poniżej dalsza część artykułu

I oto teraz, w środku lata 2019, pojawia się informacja zupełnie niepasująca do tak zwanego sezonu ogórkowego – prestiżowy Uniwersytet Kalifornii (University of California), akademicki olbrzym, postanowił wstrzymać swoje wydatki w tej dziedzinie. UC to uniwersytet publiczny w stanie Kalifornia złożony z dziesięciu uniwersytetów. W skład tego zespołu wchodzi także system California Community Colleges. Z tych uczelni pochodzi 37 noblistów. Pierwszy kampus założono w 1868 r. w Berkeley, najnowszy w 2005 r. w Merced.

Zbuntowani uczeni Po drugiej stronie kolosem jest Elsevier – firma zajmująca się analizą i udostępnianiem danych oraz informacji naukowej i jednocześnie jedno z największych światowych wydawnictw naukowych. Publikuje głównie książki i czasopisma naukowe z dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych i ścisłych. Ma siedzibę w Amsterdamie oraz filie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz kilkunastu innych krajach, także w Warszawie. Rocznie Elsevier publikuje 430 tys. artykułów w około 2,5 tys. czasopism naukowych. Pod szyldem tego wydawnictwa ukazało się łącznie ponad 13 mln artykułów i ponad 30 tys. książek, roczna liczba pobrań publikacji sięga 900 mln.

I oto prestiżowy University of California zdecydował od lipca 2019 r. nie nabywać publikacji Elseviera. Po miesiącach bezowocnych negocjacji wycofał się z prenumeraty, ze względu na „zaporową" cenę subskrypcji. W 2018 r. Uniwersytet Kalifornijski musiał bowiem zapłacić 11 mln dolarów, aby jego badacze mieli dostęp do pism naukowych należących do Elseviera. Akademicy uznali te sytuację za niemożliwą do utrzymania. Pisma popularnonaukowe uznały to za sensację – obszerny artykuł poświęcony temu zagadnieniu zamieściło m.in. francuskie pismo „Science et Avenir".

Żeby w pełni zrozumieć, o co chodzi w tej wojnie, trzeba spojrzeć na model ekonomiczny wydawców naukowych. Zasada jest prosta: uczeni muszą upubliczniać rezultaty swoich badań – utrzymywanie ich w tajemnicy minęło wraz ze średniowieczem, stąd konieczność publikacji naukowych. Rękopis, maszynopis, komputeropis – wszystko jedno – trafia do pisma, na przykład do prestiżowego w świecie medycyny „The Lancet" (należy do Elseviera). Tam zostaje przefiltrowany przez „referees" (sędziów), „reviewers" (recenzentów), inaczej mówiąc, przechodzi przez sito ekspertów, innych naukowców z danej dziedziny. Są oni obowiązani do oceny wartości naukowej przedstawionych rezultatów. Po tym egzaminie lektorzy wydają opinię, na której bazuje wydawca, decydując się na opublikowanie bądź nieopublikowanie artykułu.

Generalnie, bycie „referees" i „reviewers" nie jest wynagradzane, włożona w opiniowanie czasochłonna praca traktowana jest jako uznanie, na poziomie międzynarodowym, ekspertów w tej dziedzinie. Natomiast aby wejść w ich zawartość, poznać rezultaty badań i eksperymentów, zapoznać się z nimi, społeczność naukowa musi płacić. Dlatego uniwersytety, instytuty oraz laboratoria zmuszone są wykupywać abonamenty u wydawców – o ile uczeni pracujący w tych placówkach mają mieć dostęp do najnowszych publikacji i dowiadywać się na bieżąco o postępach nauki w ich dziedzinach. Wywołuje to sprzeciw nie tylko University of California – z tego powodu zawiązana została inicjatywa The Cost of Knowledge polegająca na częściowym lub całkowitym bojkocie wydawnictwa Elsevier. Akces do niej zgłosiło ponad 15 tys. naukowców.

Otwarte źródła wiedzy Oczywiście wydawanie pism kosztuje, ale profity, jakie generuje, są kolosalne. Jak podaje „Science et Avenir", marża Elseviera osiąga 40 proc. W niektórych przypadkach pisma proponują badaczom, aby ci płacili za opublikowanie ich prac na łamach. Wtedy, po opublikowaniu, dostęp do nich będzie swobodny. „To się waha od 1,5 tys. do 5 tys. euro w zależności od pisma" – podaje Olivier Hertel w artykule „Publications scientifiques: la guerre est déclarée" („Publikacje naukowe: wojna została wypowiedziana") na łamach „Science et Avenir". A więc jest to podwójna „kara" dla uniwersytetów i innych placówek naukowych, są zmuszone płacić wydawcom za kosztowne prenumeraty, a także muszą płacić za swoich badaczy, aby ich prace – finansowane oczywiście przez te uniwersytety i placówki badawcze – w ogóle były publikowane i powszechnie dostępne.

Próbą sprzeciwu wobec tej praktyki wielkich wydawców jest coraz liczniejsze pojawianie się nowych publikacji w tak zwanych open access (otwartych dostępach). Najbardziej znane – dziennikarze popularyzujący naukę powołują się na nie często, także na łamach „Rzeczpospolitej" – to PLOS ONE czy Scientific Reports. Nie odwołują się one do potencjalnie małej wagi artykułu jako kryterium do jego odrzucenia, sprawdzając jedynie, czy praca spełnia warunki artykułu naukowego, pozostawiając zarejestrowanym użytkownikom serwisu ocenę znaczenia publikacji. Dostęp do nich jest swobodny online. Problemem jest jednak to, że naukowcy – a faktycznie ich macierzyste placówki – wciąż muszą płacić za możliwość publikowania w tych tytułach.

Inne inicjatywy również starają się, aby dostęp do publikacji naukowych był całkowicie wolny, a więc bezpłatny, i aby te publikacje były recenzowane, jak również kontrolowane pod względem metodyki badań, rzetelności podawanych w nich danych, wartości naukowej, nowatorstwa etc. Przykładem może być PCI – Peer Community In, platforma online utworzona w 2017 r., która określa się jako pismo elektroniczne prezentujące artykuły z różnych dziedzin: chemii, biologii ewolucyjnej, ekologii, paleontologii, zoologii, entomologii. Funkcjonowanie tej platformy jest dość szczególne, gdyż PCI ocenia prace naukowców dostarczane na tzw. serwery pre-print (przed drukiem) lub do archiwów dostępnych publicznie, np. ArXiv, BioRxiv czy HAL (należący do francuskiego Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS). Korzystanie z tych artykułów jest bezpłatne, toteż badacze mogą w ten sposób szybko i bez opłat propagować rezultaty swoich prac, zanim wyślą je do klasycznych pism naukowych. Jest jednak pewien problem: prace te nie są recenzowane przez redakcje ArXiv, BioRxiv czy HAL, tak jak to się dzieje w tradycyjnych tytułach. Dlatego też, formalnie rzecz biorąc, nie mają dużej wartości.

Po nowemu I w tym momencie z pomocą przychodzi PCI – Peer Community In: – Autorzy oddają do PCI artykuły, które wcześniej trafiły do serwerów pre-print oraz innych archiwów. Nasi „wydawcy", czyli badacze odpowiedzialni za ocenę artykułów, wybierają publikacje, które uważają za istotne, i przekazują je recenzentom, których obowiązkiem jest dokonanie ich oceny. Wszystko to odbywa się dobrowolnie – precyzuje dr Thomas Guillemaud z francuskiego INRA (Institut national de la recherche agronomique), współzałożyciel platformy PCI. Na dodatek PCI publikuje wszystkie fazy oceniania i redakcji artykułu, a więc komentarze edytorów i recenzentów, modyfikacje dokonane przez autorów etc.

Jeśli artykuł zyskuje akceptację, edytor redaguje tekst rekomendacyjny wyjaśniający kontekst artykułu, czyli tłumaczący, dlaczego publikacja jest ważna. W ten sposób powstaje swoista etykietka, znak jakości, ponieważ ten krótki tekścik umieszczany jest przed artykułem. Jego nowa, poprawiona wersja trafia do archiwum obok wersji pierwotnej. W ten sposób czytelnicy zostają poinformowani, czy i w jaki sposób artykuł ewoluował. Aby zapewnić swobodny, bezpłatny dostęp do niego, PCI działa na zasadach non profit. Koszty funkcjonowania tego systemu wynoszą rocznie około 20 tys. euro i są pokrywane przez różne instytuty badawcze, na przykład wspomniany wyżej INRA, oraz przez niektóre francuskie uniwersytety i politechniki.

W ten „zbuntowany" nurt wpisuje się także Opscidia – paryski startup, platforma publikująca online. Założyli ją dwaj inżynierowie, Sylvain Massip i Charles Letailleur, przeznaczona jest dla pism nowych oraz tradycyjnych tytułów życzących sobie przejścia na bezpłatny model publikacji naukowych i swobodny dostęp do nich. Oferuje wszystko to, co proponował klasyczny wydawca. Jest to swego rodzaju Elsevier ze swobodnym dostępem, gdzie wszystko jest gratis, zarówno dla uniwersytetu, pisma, jak i badacza chcącego publikować swoje prace i korzystać z publikacji innych. Założona w październiku 2018 r. Opscidia wykorzystuje pionierskie technologie i algorytmy, aby ten startup był mimo wszystko opłacalny. Czy ten niespełna roczny „osesek" przetrwa? Czas pokaże.

Oczywiście trudno przewidywać, jak potoczy się ewolucja naukowego rynku wydawniczego, ale jedno jest już teraz pewne: decyzja University of California o zrezygnowaniu z prenumerowania wydawnictw Elseviera wywrze ogromny wpływ na cały sektor. Decyzja Kalifornijczyków to ruch na korzyść otwartej nauki. Pod tym względem Europa nie stoi z boku. Unia Europejska aktualnie pracuje nad przyjęciem tzw. planu S – projektu zmierzającego do obligowania badaczy, których prace finansowane są ze środków publicznych, by publikowali wszystkie uzyskane rezultaty w taki sposób, aby były powszechnie dostępne. Plan S powinien zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Być może będzie to koniec królowania wydawców kontrolujących dostęp do wiedzy naukowej.