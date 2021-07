Książkowy lek na niedosłuch

Pierwszą na świecie operację przywracającą słuch osobie z częściową głuchotą przeprowadzono w lipcu 2002 r. w Polsce. Dziesięć lat wcześniej, niesłyszącemu pacjentowi po raz pierwszy w naszym kraju wszczepiono implant ślimakowy. Oba pionierskie zabiegi wykonał prof. Henryk Skarżyński. W „Powrocie Beethovena" znanego otolaryngologa poznajemy od innej strony: jako autora literackiej opowieści i jej bohatera.

Jego książka to trzy przeplatające się ze sobą historie. Pierwsza to fragmenty wspomnień o Ludwigu van Beethovenie, który tworzył muzyczne arcydzieła pomimo coraz większych problemów ze słuchem („Aby w teatrze zrozumieć artystów, muszę siedzieć tuż przy orkiestrze" – pisał w liście do przyjaciela).

Kolejna historia rozpoczyna się niemal 200 lat później. Pojawiają się w niej Olga i jej syn Olaf, który jako dziecko „nie słuchał się" dorosłych. Powód był podobny jak w przypadku Beethovena: głęboka wada słuchu.

Bohaterem trzeciej historii jest sam profesor Skarżyński, którego poznajemy, gdy jako 19-latek wyjeżdża z Czyżewa na studia medyczne do Warszawy. Wiele lat później poznaje piękną Olgę i jej syna. To spotkanie okazuje się bardzo ważne dla całej trójki.

„Dziś byśmy ci pomogli" – tak otolaryngolog Henryk, bohater książki, komentuje postępującą głuchotę Beethovena. I właśnie te trzy historie pokazują, jak duży postęp dokonał się w...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ