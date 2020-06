Szkielet większej całości ożył

Wszystko w tej książce – autorka, jej opowieść i główny bohater – może być tajemnicą. Zagadkę stanowi już Marta Zelwan. Zdradzę, że wcześniej publikowała jako Krystyna Sakowicz. Za tom opowiadań „Zbrodnie kobiet" (1984) otrzymała I nagrodę w konkursie Iskier, za „Jaśmiornicę" (1986) – Nagrodę im. Stanisława Piętaka, a za „Po bólu" (1995) Nagrodę im. Edwarda Stachury. Z kolei za „Śnienie" (2000) – nominację do Nagrody Nike. „Księgę ocalonych snów" (2008) nagrodziła Fundacja Kultury. Przypominam tak wiele nagród, ponieważ niewiele jest pisarek tak często nagradzanych, o których powinniśmy pamiętać bardziej.

Powodem niepamięci jest być może ulotna materia, z której autorka tka wiersze, powieści, eseje. Najbardziej interesuje ją nieświadomość i podświadomość. Próbuje opisać nienazwane i dopomina się dla niego miejsca w rzeczywistości. Stąd tytuł „Miejsce na rzeczywistość".

Najnowsza historia zaczyna się od wpisania do wyszukiwarki hasła „czarna dziura", na co Pan Bóg Przypadku, a może internetu, odpowiada tysiącami propozycji. Mówiąc inaczej: autorka podejmuje grę z losem, a może tylko tak to przed nami inscenizuje. Książka jest bowiem wielką literacką grą odwołań, cytatów i kryptocytatów. Linkuje nas z kolejnymi literackimi galaktykami i kosmosami, a pośród nich są Emanuel Swedenborg, Don DeLillo, Virginia Woolf, Sándor Márai, Leopold Buczkowski, Olga Tokarczuk i Carl Jung z hasłem: „bez magii nie przeżyjemy". A Marcel Proust mówi, że jednolite malowidło życia, uznawane za prawdziwą rzeczywistość, w ogóle nie przypomina życia, bo nie uwzględnia najbłahszych gestów ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Czytaj w e-Prenumeracie E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ