Anna Arno. Jarosław Iwaszkiewicz i Konstanty Jeleński – literacka przyjaźń

Ten wiersz okazał się jego ostatnim. W grudniu 1979 roku zmarła Anna Iwaszkiewiczowa. „Świat stał się pusty i zimny i wszystko jak w śnie" – pisał owdowiały poeta do Jeleńskiego. W żałobie czuł się opuszczony: nawet rodzina przeżywała śmierć Anny jako spokojne pożegnanie, „pogodny zachód słońca" po długim i owocnym życiu. On jeden czuł wyraźnie, „jak to życie było niegotowe do zakończenia, jak nieprzytomnie i kurczowo trzymało się tego wyschniętego ciała. Dlatego może ludzie nie rozumieją mojej rozpaczy, mojej pustki, tego, że straciłem dom, wszystko, co wypracowałem z takimi trudem i przez tak długi czas".

Wiatr nagły zamiata śmiecie

Na początku 1980 roku Iwaszkiewicz wybrał się w pożegnalną podróż do Francji. Jak wynika z jego kalendarza, zaraz po przyjeździe, 17 stycznia odwiedził Jeleńskiego i Leonor Fini. Dwa tygodnie później przeniósł się do Sailly. Jeleński ulokował go w pokoiku na piętrze w pensjonacie Au Sel Fin, prowadzonym przez kuzynkę Józefa Czapskiego, Antoninę (Tutę) Niemojowską. Sailly było prowincjonalnym miasteczkiem pozbawionym atrakcji i sędziwy pisarz czuł się trochę jak na wygnaniu: „Godziny spędzone w samotności, w pokoju nad barem, schodzenie po schodach, brak telefonu w pokoju, brak jakiejkolwiek bliskiej duszy" – wyobrażała sobie te dni Julia Hartwig. Pogrążony w żałobie Iwaszkiewicz miał wrażenie oderwania od świata, od wszelkich spraw bieżących. Niecierpliwie wyczekiwał odwiedzin Konstantego Jeleńskiego i Józefa Czapskiego. Ale jak zapisał w dzienniku 10 lutego, to spotkanie potraktował jako bolesny dowód wyobcowania: „Niestety, muszę skonstatować rozziew coraz większy między nami. Ogromnie to jest przykre dla mnie, ale coraz bardziej jesteśmy sobie obcy w reakcjach, odruchach – o sądach zasadniczych nie mówię, bo spraw zasadniczych z sobą nie poruszamy, za duże byłyby różnice, nie mogę bronić swojego stanowiska, bo go nie atakują. Tak, ale wszystko inne jest inne w reakcji, strasznie przykro".

Jeleński należał do świata na zewnątrz, do świata żywych. Nic dziwnego, że zupełnie inaczej odebrał spotkanie w Sailly: „Nigdy chyba nie czułem się tak bliski Jarosława, jak w ciągu tych ostatnich tygodni, kiedy widywałem go często w Paryżu i w Sailly" – pisał w kondolencyjnym liście do Marii Iwaszkiewicz dzień po śmierci autora „Sławy i chwały", 3 marca 1980 roku. Później, w „Dwugłosie o Iwaszkiewiczu" z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, przedstawiał to spotkanie jako chwilę nieomal cudownego pogodzenia, a przede wszystkim harmonijne domknięcie długiej i pełnej napięć przyjaźni Iwaszkiewicza i Czapskiego. Jeleński opisał je jako: „Po prostu nagłe zbliżenie i porozumienie, tak, jak czasem u Dostojewskiego, gdzie jakiś wiatr nagły zmiata śmiecie i kurze nagromadzone między ludźmi".