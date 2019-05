Tomasz Krzyżak: Wkrótce skończy się także i wiosnaTomasz Krzyżak: Wkrótce skończy się także i wiosna Fotorzepa, Robert Gardziński

Bracia moi drodzy! Długo do Was nie pisałem, bo najpierw byłem na niebiesiech, później musiałem się pilnie zająć porządkami we własnej zagrodzie, a potem – tuż przed wyborami – nie chciałem zabierać głosu, by nie być posądzonym o stronniczość. Ufam, że zrozumiecie...