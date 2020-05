Wyścig z pokoju, czyli kolarstwo przed laptopem

Pierwsze tego typu wyścigi transmitowała już stacja Eurosport. W kwietniu rozegrano „Wyścig z pokoju", który odbył się na aplikacji Zwift, i choć przeznaczony był głównie dla amatorów, to wzięli w nim udział także znani kolarze i sportowcy z innych dyscyplin – np. skialpinista Andrzej Bargiel. W innych takich wyścigach brali udział m.in. Robert Kubica czy Anita Włodarczyk. Pod koniec kwietnia całkowicie wirtualnie, za pośrednictwem aplikacji Bkool, odbył się Ronde van Vlaanderen – jeden z belgijskich klasyków, zaliczany do tzw. pięciu monumentów. Rywalizowali w nim czołowi kolarze zawodowi świata, a zwyciężył Greg van Avermaet z polskiej ekipy CCC. A w maju zorganizowano zawodowy i wirtualny pięcioetapowy TourForAll, który wygrał Louis Meintjes.

W kolarstwie wybuchła rewolucja, której spodziewano się od lat. Katalizatorem stała się pandemia. Ograniczenie możliwości wyjścia z domów, zakaz wchodzenia do lasów i organizowania imprez sportowych spowodowały, że kolarze zaczęli się ścigać wirtualnie. Jako jedna z nielicznych dyscyplina ta okazała się nieźle przygotowana na czasy powszechnej izolacji. Przy niesprzyjającej pogodzie kolarze od lat ćwiczyli na tzw. trenażerach – wytwarzających opór prostych urządzeniach za kilkaset złotych przystawianych do tylnego koła. Dzięki sprzężeniu ich z aplikacjami w smartfonie czy komputerze kolarze mogą nawet zdalnie rywalizować. W wersji podstawowej wystarczy już czujnik prędkości podpięty do koła zapiętego w trenażer oraz odpowiednia aplikacja. Program na podstawie informacji o użytkowniku – jego wzroście, masie ciała – oraz liczbie obrotów koła oblicza, z jaką prędkością ten się porusza i jaką moc generuje. Dzięki temu, choć jazda odbywa się w czterech ścianach, towarzyszy jej realny wysiłek. Na dodatek wszystko można dość precyzyjnie odwzorować w wirtualnym świecie.

Społeczność i talenty

Sukces wirtualnego kolarstwa wziął się nie tylko z potrzeby rywalizacji i treningu mimo ograniczeń epidemiologicznych. Jego podwaliną jest też chęć nawiązywania więzi społecznych. – Tworząca się wokół Zwifta społeczność jest jego bardzo ważną cechą. To nie jest tylko aplikacja i narzędzie do treningów, ale także coś w rodzaju platformy społecznościowej, bo pozwala na kontakt i prawdziwą rywalizację z innymi kolarzami z całego świata. Społeczności w dużej mierze tworzą i sugerują wyścigi, więc kolarze mają realny wpływ na to, co się dzieje i jak rozwijają się wydarzenia. Polska społeczność Zwifta skupiona na profilu na Facebooku jest największą w Europie, większą nawet niż niemiecka czy skandynawska. Wprawdzie w innych krajach więcej osób korzysta z tej aplikacji, ale u nas ci korzystający w 90–95 proc. należą do grupy na FB – mówi Wojtyna. W tym roku pedałowało równocześnie na tej platformie rekordowo ponad 35 tys. osób z całego świata. Średnio zalogowanych w tym samym czasie jest ok. 10 tys. osób.

Joe Friel, amerykański trener kolarstwa i autor znanej książki dotyczącej treningu, pisał, że być może potencjalnie najlepszy kolarz na świecie ma nadwagę, siedzi właśnie przed telewizorem i je czipsy. Nie został mistrzem, bo nigdy nie miał okazji spróbować tej dyscypliny albo nie natrafił na dobrego trenera. Aplikacje kolarskie mogą pomóc w wyławianiu talentów i to już się dzieje. – Żeński tradycyjny zespół kolarski Canyon zorganizował rywalizację i jego zwyciężczyni otrzymała roczny kontrakt zawodowy w szosowej grupie. Program wyławiania młodych talentów funkcjonował także w południowoafrykańskiej ekipie NTT. Zwycięzcy trafiali później do drużyn młodzieżowych – zwraca uwagę Wojciech Pszczolarski, brązowy medalista mistrzostw świata z 2017 r. i dwukrotny mistrz Europy w kolarstwie torowym. On sam w każdą sobotę maja bierze udział na trenażerze w amatorskim Orlen e-Tour de Pologne, wyścigu głównie dla amatorów.

Inną formę zdalnego treningu i rywalizacji (głównie dla kolarzy i biegaczy) zapewnia Strava. To aplikacja do smartfona, która monitoruje czas, intensywność i ślad treningu (za pomocą GPS). To ostatnie jest bardzo ważne, bo dzięki temu użytkownicy po przebiegnięciu czy przejechaniu trasy mogą później zaznaczyć jej fragment, tworząc tzw. segment. Każda kolejna osoba, która go pokona, zostanie sklasyfikowana (chodzi o szybkość). Dzięki temu można prowadzić pasjonujące korespondencyjne pojedynki o to, kto najszybciej pokonał dany odcinek. Strava organizuje też tzw. wyzwania, w których biorą udział kolarze z całego świata – trzeba np. przejechać jak najwięcej kilometrów czy pokonać jak najwięcej metrów w pionie w danym czasie.

Nie tylko kolarze mogą rywalizować zdalnie, wkładając to prawdziwy wysiłek fizyczny. Nie jest to jednak wciąż tak rozwinięte jak w przypadku cyklistów. Namiastką rywalizacji dla kierowców są symulatory – takie wyścigi też się odbywały i były transmitowane w telewizji, ale zawodnicy nie są tu poddawani przeciążeniom, tak istotnym w prawdziwym wyścigu, więc nawet najlepiej odzwierciedlające rywalizację symulatory są dalekie od realiów. Odbywają się też nieoficjalne zawody w darta (rzutki) dzięki podpiętym do sieci tablicom z czujnikami. Podobny do kolarstwa potencjał mogłoby mieć wioślarstwo, ale wirtualne treningi i rywalizacja dzięki aplikacjom i ergometrom dopiero raczkują. Istnieje też wersja Zwifta dla biegaczy – konieczna jest bieżnia i odpowiedni czujnik montowany na kostce.