Podwójne życie Van den Budenmayera

Zbigniew Preisner z Krzysztofem Kieślowskim stworzyli postać Van den Budenmayera, fikcyjnego kompozytora. A ten zaczął żyć własnym życiem. Teraz może nawet już drugim.

W 1988 roku, w dziewiątej części „Dekalogu", reżyser Krzysztof Kieślowski chciał użyć pieśni Gustava Mahlera, ale konsultant muzyczny filmu ocenił, że nie ma w Polsce jego dobrych wykonań i trzeba sprowadzić nagrania z zagranicy. – Prawa autorskie i wykonawcze kosztowałyby majątek, więc Kieśl poprosił, żeby wymyślić mu jakiegoś kompozytora. A ponieważ wcześniej robiliśmy w Amsterdamie film dokumentalny „City Light", obaj byliśmy absolutnie zakochani w Holandii i Kieślowski chciał kogoś stamtąd – opowiada „Plusowi Minusowi" kompozytor Zbigniew Preisner.

Co ich tam zafascynowało? – Kochaliśmy chińskie knajpy. Nie ma w całej Europie lepszych! Absolutny obłęd! No i mają bardzo dobre śledzie. W ogóle Holandia ma coś w sobie, była piękna, jest piękna i będzie piękna. To nie tylko kraj tulipanów, tam żyją fajni i radośni ludzie bez kompleksów. Dlatego innego pomysłu na narodowość Van den Budenmayera nie było. To miał być Holender i koniec....

