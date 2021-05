Piotr Zaremba: Politycy oblali ten rok szkolny

Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania podtrzymały swoje szkoły w pandemii otwarte tak długo, jak tylko się dało. Rząd Morawieckiego pod presją opozycji i wielu wirusologów zamknął je na prawie cały rok szkolny. Ta żenująca różnica między nami i cywilizowanym Zachodem nie stała się tematem dyskusji.

Kiedy słyszę o właśnie rozpoczętych tegorocznych maturach w polskich szkołach, odruchowo zaciskają mi się pięści. W salkach szkolnych zasiądą podzieleni na małe grupy młodzi ludzie, którzy od marca 2020 roku mieli normalne zajęcia szkolne ledwie przez półtora miesiąca – to był wrzesień i połowa października.

Ponieważ są to klasy trzecie (idące jeszcze według starego systemu, z gimnazjami), tak naprawdę kataklizm zabrał im niemal połowę edukacji w szkole średniej: prawie cały drugi semestr klasy drugiej i prawie całą klasę ostatnią. Dziś oferuje im się „łatwiejszą maturę" (co to oznacza dla ich przyszłego rozwoju?) i dobre rady. Media, te same, które kibicowały swoją alarmistyczną wrzawą zamykaniu szkół, nadają ze współczuciem wypowiedź licealisty, który skarży się, że jedyną szansą były dla niego korepetycje – bo zdalne nauczanie to jedna wielka fikcja.

Młodzież jako kłopot

Te same media informują o protestach ucz...

