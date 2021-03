Koszmary radiowego spikera

Jeden z najbarwniejszych bohaterów serialu „Przystanek Alaska" to Chris Stevens, prowadzący poranną audycję w lokalnym radiu. Ta postać – choć od premiery serialu minęło już ponad 30 lat – wciąż postrzegana jest jako wzór radiowca, który zbudował silną więź z odbiorcami. W książce „Poza anteną" Kamila Balei są przemyślenia, jak zrobić to w 2021 roku.

To napisana potocznym językiem historia człowieka, który przeszedł drogę od współpracownika rozgłośni akademickiej do prezentera w ogólnopolskich mediach. Opowiada, ile kosztowało go to wyrzeczeń, pracy nad sobą i rozczarowań. Regularnie pojawia się motyw snów. Nie chodzi tylko o marzenia, które spełnił autor, lecz także o jego nocne koszmary, gdy śni mu się, że w czasie występu na żywo nie może wydobyć z siebie słowa albo tuż przed programem wylewa kawę na gościa w studiu.









Ta książka może zainteresować młodych ludzi, którzy marzą o pracy w radiu lub telewizji i chcą się dowiedzieć, z czym faktycznie wiąże się to zajęcie. Może też trafić do osób bliskich pracujących w mediach. Dzięki niej lepiej zrozumieją, dlaczego ich bardzo kontaktowi w pracy żona, partner czy syn po dyżurze na antenie mają ochotę wyłączyć telefon, odpocząć od ludzi i pomilczeć.

„Poza anteną" pozostawia jednak niedosyt. Mimo że stanowi opowieść o kilku...

