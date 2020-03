Płyny ustrojowe giganta tv.rp.pl

Taka sytuacja sprzed lat, randka, chyba niebanalnie, bo Stare Powązki. Dziewczyna śliczna, miło. Nasze trele przerywa głos damy, która od narzekania na to, jak źle jest w Polsce, przechodzi do puenty: „A, bo wy młodzi jesteście, to nie wiecie, że wszystko przez Mościckiego, on tyle nakradł!". A więc nie Żydzi, nie Ruscy, nie komuniści i nie Balcerowicz, to Mościcki winien. Wzruszyłem się, że ktoś jeszcze o nim nie tylko pamięta, ale i żywiołowo wspomina.