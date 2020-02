Harvey Weinstein. Wielki upadek kinowego magnata 21 lutego 2020 r. Harvey Weinstein (w środku z chodzikiem) przybywa do sądu na nowojorskim Manhattanie. Trzy dni później został uznany za winnego napaści seksualnej i gwałtu. Ostateczny wyrok zapadnie 11 marca AFP

Niektórzy uważali go za boga Hollywood. Mógł prawie wszystko i bezceremonialnie z tej władzy korzystał. O molestowanie oskarża go dziś prawie 80 kobiet, a on sam może spędzić w więzieniu resztę życia. Jego spektakularny upadek ośmielił kobiety na całym świecie. I tak narodził się ruch #metoo.