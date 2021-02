Plansza telepatów materiały prasowe

Michał Zacharzewski

"Spektrum" należy do tych gier planszowych, w których najlepiej czuliby się telepaci. Umiejętność uchwycenia, o co chodzi partnerowi, decyduje tu o sukcesie. Jednak nawet jeśli w zabawie uczestniczą gracze, którzy na co dzień rozumieją się bez słów, podczas rozgrywki nieraz nadają na zupełnie innych falach. Dlatego każdy ma szansę na zwycięstwo.