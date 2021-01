Tomasz P. Terlikowski: Postprawda i nowe średniowiecze AFP

Człowiek-bizon zajmuje Kapitol, a ustępujący prezydent Stanów Zjednoczonych zwołuje swoich zwolenników. Jednocześnie przekonuje, że wynik wyborów został sfałszowany i w ten sposób „pozbawiono nielegalnie władzy najlepszego prezydenta w historii USA". To oczywiście wywołuje reakcję i rozpoczyna marsz na „świątynię amerykańskiej demokracji", od dawna dotkniętej chorobą oligarchii, ale o to mniejsza. To wszystko można by uznać za wyskok szalonego polityka, który w ten sposób szykuje sobie nową, alternatywną rzeczywistość polityczną i biznesową, gdyby nie pewien drobiazg. Otóż, tak się składa, że Donald Trump po prostu niezwykle sprawnie wykorzystuje to, co stanowi o istocie naszego współczesnego świata. To polityk ery postprawdy, w której nie liczą się fakty, rzeczywistość, jedynie to, po której jesteśmy stronie.