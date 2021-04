Naród skupiony wokół samotności materiały prasowe

Michał Dobrołowicz

Samotna gra w kręgle" – tak brzmi polski tytuł głośnej książki Roberta Putnama z 2000 r. „Bowling Alone". Autor opisywał w niej Amerykanów, którzy odwiedzają kręgielnie nie po to, by spędzić tam czas ze znajomymi, tylko wynajmują tory pojedynczo i grają sami ze sobą. Miał być to jeden z przejawów kryzysu lokalnych wspólnot. Minęły ponad dwie dekady, a w książce „Samotny jak Szwed?" poznajemy kraj, w którym podobne zachowania nie robią już na nikim wrażenia.