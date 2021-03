Wyspy Owcze mocniejsze od covidu

Wyspy Owcze były pierwszym krajem na świecie, który uporał się z koronawirusem. W ciągu roku z jego powodu zmarła tam tylko jedna osoba. Wyspiarska społeczność jest nie tylko odporna, ale i niezwykle kreatywna.

Mamy do zaoferowania międzynarodowej społeczności własny dorobek badawczy. Pandemia sprawiła, że dostęp do najnowszych odkryć ma kluczowe znaczenie, podobnie jak ich wymiana na płaszczyźnie globalnej" – komentował na początku lutego Kaj Leo Holm Johannesen, minister zdrowia Wysp Owczych. Właśnie minął rok, odkąd zapobiegliwością wykazali się badacze z Farerskiej Agencji ds. Żywności, Weterynarii i Środowiska (Heilsufro?iliga Starvsstovan). W styczniu 2020 r. szef tej instytucji Debes Hammershaimb Christiansen ostrzegł rząd Wysp Owczych o zagrożeniu, jakie może spowodować wirus z chińskiego Wuhanu. Farerskie władze nie zbagatelizowały alarmu. „Błyskawicznie dostosowano nasze laboratorium testowania łososi do produkcji zestawów testowych w kierunku Covid-19 u ludzi. Zmieniliśmy trzy składniki charakterystyczne dla badania koronawirusa, skonfigurowaliśmy maszyny i mogliśmy działać" – opowiadał Christiansen. Farerskie laboratorium od 20 lat wykonuje rokrocznie 10–15 tys. testów pod kąte...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ