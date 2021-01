Brian Greene. Poszukiwanie sensu w zmieniającym się Wszechświecie

Jeden grób w Sungir (Rosja) jest szczególnie zadziwiający: chłopca i dziewczynkę w wieku ok. 10 i 12 lat pogrzebano z głowami zwróconymi ku sobie, co sprawia wrażenie wiecznego złączenia dwóch młodych umysłów. Umarli ponad 30 tys. lat temu

Być może starożytni artyści podejmowali się magicznych ceremonii, aby polowania kończyły się sukcesem. Czym jest mała eksploracja jaskini i malowanie w porównaniu z zapewnieniem sobie rozkosznej i tak niezbędnej kolacji?

Około 100 tysięcy lat temu gdzieś w Izraelu w rejonie dzisiejszej Dolnej Galilei dziecko, które miało cztery, może pięć lat, bawiąc się cicho, albo być może psocąc, doznało urazu głowy. Płeć dziecka jest nieznana, ale wyobraźmy sobie, że była to mała dziewczynka. Przyczyna urazu też jest nieznana. Może było to potknięcie się na stromym skalistym wzgórzu, upadek z drzewa albo zbyt sroga kara? Wiemy, że uderzenie spowodowało rany przedniej prawej strony głowy i uszkodzenie mózgu, które doprowadziło do jej śmierci w wieku dwunastu lub trzynastu lat. Fakty te zostały odkryte na podstawie badań szczątków szkieletu znalezionego w jaskini Kafza, jednym z najstarszych miejsc pochówku, w którym wykopaliska rozpoczęły się w latach 30. Chociaż w miejscu tym znaleziono również szczątki 26 innych osób, pochówek dziewczynki jest charakterystyczny. Dwa rogi jelenia zostały ułożone w poprzek klatki piersiowej zmarłej, a ich końce spoczywały w jej dłoniach, co według badaczy jest dowodem na pochówek...

