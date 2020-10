Zabawa w żonglerkę stylami

Kariera Krzysztofa Zalewskiego potwierdza tezę, że wystarczy coś kochać i robić to dobrze, a sukces prędzej czy później przyjdzie. I chociaż w jego przypadku zwyciężyła ta druga opcja, to po 17 latach od wygrania talent show „Idol", po gościnnych występach w innych zespołach i poszukiwaniach swej własnej twórczej drogi, od ponad trzech lat Zalewski jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej muzyki.

Płyta „Zabawa" to kolejny dowód artystycznego i kompozytorskiego kunsztu 36-letniego muzyka. Każdy z 11 utworów ma tu swój styl i jest wyrazisty, czasem oscylując na cienkiej granicy pomiędzy artyzmem a kiczem. Bo z jednej strony można na serio analizować teksty o „pszczole głaszczącej żądło kiedy pada deszcz" albo o braku możliwości ucieczki spowodowanym tym, że „Annuszka wylała olej", dopatrując się podobieństwa do tekściarstwa Michała Wiśniewskiego z Ich Troje. Ale z drugiej strony warto skupić się na muzycznej warstwie utworów, ich oryginalności, różnorodności i przebojowości, by w końcu przypomnieć sobie tytuł tej płyty. I chociaż w otwierającym, tytułowym utworze Zalewski przekonuje, że „życie to nie zabawa tylko zawody", to jego najnowsze muzyczne dziecko należy raczej do tego pierwszego gatunku.









Wspomniana „Annuszka" spełnia wszelkie kryteria przeboju roku. Doskonale łączy syntezatory i gitary, prowadząc nas w chwytliwej li...

