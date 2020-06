Piotr Cywiński: Wczasy we Włoszech i Hiszpanii będą tańsze

Plus Minus: Gdzie w tym roku wybiera się pan na wakacje?

Miałem pojeździć po zachodniej Afryce – plan był taki, by zacząć w Senegalu. Ale z wiadomych przyczyn pewnie wezmę plecak i pochodzę po lasach. Jeśli będzie się dało wyjechać z Polski, to po pięknych lasach brandenburskich pod Berlinem. A jeśli nie, to wokół Warszawy jest wielka pętla warszawska, wezmę namiot i ruszę – mam ochotę pobyć samemu z lasem. Na pewno nie chcę latać nigdzie samolotem.

Jak wszyscy ruszą w Polskę, to nie zadepczemy tych naszych Tatr, Polesia, Roztocza, Suwalszczyzny?

Zadepczemy totalnie. Wszystkie badania mówią, że w konsekwencji epidemii koronawirusa turystyka krajowa bardzo mocno zyska w porównaniu do lat poprzednich. Ci, którzy dotychczas wyjeżdżali za granicę, teraz zapełnią małe hoteliki albo agroturystykę – bo duże hotele w dobie pandemii będą mniej chętnie wybierane.

Nie odpuścimy urlopu?

Klasa średnia traktuje urlop jak prawa człowieka: trzeba gdzieś wyjechać, odpocząć, przestać myśleć o bieżączce. Przyzwyczailiśmy się do tego. Inna sprawa, że przez kryzys ekonomiczny grupa turystów trochę się zmniejszy, bo zmniejszy się klasa średnia – wielu ludzi po prostu nie będzie już stać na urlop, bo stracili albo stracą pracę i będą musieli oszczędzać. Cała reszta na sto procent skorzysta ze swojego prawa człowieka.

Pamiętam, jak 15 lat temu dziwiłem się w Anglii rozmowie kasjerek w dyskoncie, które opowiadały sobie o wakacjach na Maderze i Kanarach. Polakowi trudno było wtedy zrozumieć, że kasjerki może być stać na zagraniczne wakacje. Teraz już nikogo to nie dziwi – polepszyło się i u nas. Chyba więc nie tylko klasa średnia przyzwyczaiła się do – mówiąc piękną polszczyzną – bestsellerowych destynacji?

To się rzeczywiście zmienia. Część zawodów, które dotychczas nie były wiązane z klasą średnią, zaczęły być zawodami bardzo dochodowymi, jak kierowca tira czy nawet ludzie pracujący np. przy budowie autostrad. I stać ich na to, by wyjechać na jakieś all inclusive do Grecji czy Turcji. Co wpłynęło też zresztą na ofertę turystyczną. Głośno było przecież o tzw. polskich strefach w Chorwacji. To była odpowiedź branży na potrzeby nowych polskich turystów, którzy czuli pewne obawy przed wychodzeniem poza strefę polskiego języka, bo nie wiedzieli, czy poradzą sobie za granicą...

...a jednak nie chcieli zimnego Bałtyku i zmiennej polskiej pogody.

Do tego Bałtyk i Tatry są bardzo drogie – dużo taniej wychodzi wyskoczyć na all inclusive do Egiptu niż w podobnym standardzie spędzić urlop w Łebie.

Tylko czy te tanie wczasy wrócą?

Wrócą, i to w pierwszej kolejności. Spójrzmy na to historycznie. Gdy po tsunami w Tajlandii czy zamachach terrorystycznych na Bali dochodziło tam do krachu turystyki, to ruch turystyczny powracał do wcześniejszego poziomu mniej więcej po 12–18 miesiącach. W pierwszej kolejności wracał ruch backpackerski, czyli kompletnie niezorganizowana turystyka podróżników z plecakiem. A po nim ruszały pierwsze promocje, bo trzeba było z powrotem przyciągnąć masowego turystę. Dlatego na początku biura podróży nie stawiały na najlepsze i najdroższe oferty, ale raczej mocno przeceniały te podstawowe.

Czyli jeśli chcemy zaoszczędzić, to trzeba sprawdzić, gdzie było najwięcej przypadków koronawirusa, i zaplanować tam przyszłoroczne wakacje?

Włochy czy Hiszpania na pewno mocno potanieją. Chyba nawet bardziej Hiszpania, bo jest o wiele bardziej uzależniona od turystyki. Mamy coś takiego jak tzw. efekt powiązania, który mówi o tym, jaki procent PKB danego kraju pochodzi od zagranicznych turystów. Jeśli jest to powyżej 5 proc., to państwo powinno zacząć kontrolować turystykę, a jeśli powyżej 20 proc., to mówimy o uzależnieniu.

I ile jest krajów uzależnionych od turystyki?

20, może nawet 30. W turystyce i branżach wokół okołoturystycznych pracuje co dziesiąta osoba na świecie.